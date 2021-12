Cuneo, bambina di 10 anni scende dal pullman e viene investita: è grave (Di martedì 14 dicembre 2021) grave incidente nel pomeriggio a Dogliani , nel cuneese. Una bambina di 10 anni è stata investita da un pullman dal quale era scesa poco prima. La piccola secondo le prime informazioni stava ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021)incidente nel pomeriggio a Dogliani , nel cuneese. Unadi 10è statada undal quale era scesa poco prima. La piccola secondo le prime informazioni stava ...

