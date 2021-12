(Di martedì 14 dicembre 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – E' stato trovato anche l'cadavere ancora nel palazzo crollato a, in provincia di Arigento. E' ildi Giuseppe Carmina che come quello del padre era dentro il garage. Il bilancio finale è di nove. (ITALPRESS).

emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzina, inizia con dolore questo nuovo giorno di ricerche: dopo 30 ore senza pause i… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa, #crollo palazzo: terza notte di lavoro per i #vigilidelfuoco, con la luce delle fotoelettriche sono pr… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzo: un dispositivo di soccorso composto da 142 #vigilidelfuoco è ancora impegnato, con 40… - quotidianodirg : #Sicilia #disperso Crollo a Ravanusa, ritrovato il corpo di uno dei due dispersi - ItaliaNotizie24 : Crollo Ravanusa, ritrovato corpo ultimo disperso, 9 le vittime -

Il cordoglio e la vicinanza del Papa. Sono 9 le vittime estratte dalle macerie deldell'edificio a: drammatico bilancio definitivo della tragedia. E' stato trovato l'ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni. Poco prima era stato trovato il padre, il 59enne Calogero.... il professore morto nella strage diLa tragedia di Selene Pagliarello, incinta al nono mese: è morta col marito Giuseppe nella strage didi, trovati altri 4 corpi ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – E’ stato trovato anche l’ultimo cadavere ancora nel palazzo crollato a Ravanusa, in provincia di Arigento. E’ il corpo di Giuseppe Carmina che come quello del padre ...Va avanti senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco nella cittadina in provincia di Agrigento. Il 59enne è l'ottava vittima della tragedia causata da una fuga di gas. Nel mirino le condizioni della r ...