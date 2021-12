Bukele va | come un carro armato «Ma un margine di lotta c’è»

Advertising

giakaho : @AlessioParodi6 Un remake di Salvador con i contras anticapitalisti e con el turco Bukele come nuovo Romero, Woods è pronto politicamente -

Ultime Notizie dalla rete : Bukele come

Il Manifesto

A ottobre, quel processo è iniziato,lo stessoha annunciato via Twitter. Un mese dopo,ha annunciato l'intenzione di lanciare una "Bitcoin City" alimentata da vulcani, il cui ......futuro per la criptovaluta in Paraguay è ben distante dal presente che le ha concesso Nayib. ... in altre parole definibilinuovi clienti. Invece le linee regolamentari per Bitcoin e le ...Sistema giudiziario soggiogato, Costituzione calpestata e avversari perseguitati, oltre all'idea che gli accordi di pace firmati 30 anni fa siano una farsa... Tutti i poteri nelle mani del presidente, ...Perfettamente circolare, come una moneta, la città progettata da FR-EE otterrà la potenza necessaria per estrarre bitcoin dall’energia geotermica del vulcano Conchagua, in El Salvador.