Un processo d'appello - bis per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano - i due responsabili del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe - ma solo per verificare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, che ha annullato con ...

Ultime Notizie dalla rete : Bortuzzo possibile Bortuzzo, possibile sconto di pena per i due feritori Un processo d'appello - bis per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano - i due responsabili del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe - ma solo per verificare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, che ha annullato con ...

