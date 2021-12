Belén Rodriguez e Michele Morrone paparazzati a cena mano nella mano (Di martedì 14 dicembre 2021) Michele Morrone, attore di 365 giorni e la showgirl argentina Belén Rodriguez sono stati sorpresi mano nella mano all’interno di un noto locale milanese. Il sex symbol non aveva speso belle parole per Belén, qualche tempo fa. Durante una diretta social infatti, una fan aveva chiesto a Morrone se ci sarebbe mai stata la possibilità di vederlo legato sentimentalmente alla Rodriguez. L’attore aveva specificato che vicino a lui avrebbe voluto una donna con qualcosa in più “rispetto a tet*e e c*lo”. Di tutta risposta, Belén, vicinissima al parto, allora, aveva deciso di togliergli il follow su Instagram, senza commentare ulteriormente la questione. A quanto pare però, i due ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021), attore di 365 giorni e la showgirl argentinasono stati sorpresiall’interno di un noto locale milanese. Il sex symbol non aveva speso belle parole per, qualche tempo fa. Durante una diretta social infatti, una fan aveva chiesto ase ci sarebbe mai stata la possibilità di vederlo legato sentimentalmente alla. L’attore aveva specificato che vicino a lui avrebbe voluto una donna con qualcosa in più “rispetto a tet*e e c*lo”. Di tutta risposta,, vicinissima al parto, allora, aveva deciso di togliergli il follow su Instagram, senza commentare ulteriormente la questione. A quanto pare però, i due ...

Advertising

__VaNeSsa__t : RT @_DAGOSPIA_: MA COME, BELEN NON ERA SOLO 'DUE TETTE E UN CULO'? - MICHELE MORRONE BECCATO CON BELEN RODRIGUEZ... - IsaeChia : Belen Rodriguez e Michele Morrone paparazzati a cena mano nella mano L’attore aveva detto della showgirl che “il m… - _DAGOSPIA_ : MA COME, BELEN NON ERA SOLO 'DUE TETTE E UN CULO'? - MICHELE MORRONE BECCATO CON BELEN RODRIGUEZ...… - paologoriburde : RT @ONadde: @paologoriburde È facile. Se nel ripieno c'è un pisello solo e' maschio, se non ci sono e' femmina. Se ce ne sono un sacco è Be… - ONadde : @paologoriburde È facile. Se nel ripieno c'è un pisello solo e' maschio, se non ci sono e' femmina. Se ce ne sono un sacco è Belen Rodriguez -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Corona, pesante stoccata a Ilary Blasi: "Mi portava foto con sua madre" Parlando di Belén Rodriguez ha sottolineato di essere ancora in ottimi rapporti. Di Nina Moric invece ha commentato: "Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio" mentre ...

Soleil, incredibile! Potrebbe accadere dopo il GF Vip: indiscrezione clamorosa ... e si è fatta ricordare oltre che per i soliti battibecchi, anche per la sua relazione lampo con il fratello di Belen Rodriguez , Jeremias . Sicuramente la personalità di Soleil come opinionista ...

“Morire d’infarto?”: l’ultimo post di Belen Rodriguez non lascia dubbi il Democratico Parlando diha sottolineato di essere ancora in ottimi rapporti. Di Nina Moric invece ha commentato: "Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio" mentre ...... e si è fatta ricordare oltre che per i soliti battibecchi, anche per la sua relazione lampo con il fratello di Belen, Jeremias . Sicuramente la personalità di Soleil come opinionista ...