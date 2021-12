Ag. Adeyemi: «Abbiamo detto no a Inter, Barca e Real: ecco dove andrà» (Di martedì 14 dicembre 2021) L’agente di Adeyemi ha parlato del futuro dell’attaccante, rivelando il rifiuto all’Inter e non solo Thomas Solomon, Agente del calciatore Adeyemi, ha parlato ai microfoni diSalzsburg24.at del possibile futuro dell’attaccante. Le sue parole: FUTURO Adeyemi – «Qualche giorno fa Abbiamo decisamente detto ‘no’ alla proposta del Barça. Il Barcellona non è più un’opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco. Abbiamo detto no anche a Real Madrid e Inter perché Karim vuole giocare in Bundesliga». CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’agente diha parlato del futuro dell’attaccante, rivelando il rifiuto all’e non solo Thomas Solomon, Agente del calciatore, ha parlato ai microfoni diSalzsburg24.at del possibile futuro dell’attaccante. Le sue parole: FUTURO– «Qualche giorno fadecisamente‘no’ alla proposta del Barça. Il Barcellona non è più un’opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco.no anche aMadrid eperché Karim vuole giocare in Bundesliga». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

