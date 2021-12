Venezia | Zanetti | «Con la Juve a viso aperto L’Inter ha qualcosa in più»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’allenatore delha parlato delle recenti prestazioni della sua squadra Paolo, allenatore del, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato delle recenti prestazioni della sua squadra.– «Per noi è stata una partita difficile come sempre quando incontriamo squadre che hanno un gap tecnico importante con noi. La partita però è stata giocata a, siamo stati bravi a portare a casa un punto. Non vediamo certo la migliordegli ultimi anni in questa stagione». INTER – «A parte i risultati, visto che contano le prestazioni, credo chestia dimostrandodi più. Contro di noi abbiamo visto una squadra che ha un ottimo gioco, che viene da Conte, e ha ...

Paolo Zanetti è l'allenatore più giovane in A e si sta dimostrando un ammazzagrandi alla guida del Venezia. Parlando a Radio anch'io sport dice: 'Con le grandi non abbiamo nulla da perdere e stiamo ...Paolo Zanetti prova a tenersi stretto Mattia Caldara, per cui negli ultimi tempi si è parlato di un possibile ritorno al Milan: "Ha ...