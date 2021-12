Una Vita anticipazioni 13 e 14 dicembre 2021, inizia la vendetta di Aurelio e Natalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle puntate di Una Vita in onda lunedì 13 e martedì 14 dicembre 2021 vedrete Aurelio e Natalia parlare a lungo di quanto accaduto e sarà sempre più chiaro il motivo che li ha spinti ad Acacias per vendicarsi di Marcos. La Quesada inoltre si dimostrerà fredda nei confronti della giovane Anabel, ma troverà il modo di diventare una sua cara amica e presto capirete perchè! Nel frattempo Lolita è sempre più infastidita dall’atteggiamento spavaldo del marito, che sta decisamente esagerando. Intanto un altro battibecco tra Susana e Felicia vedrà questa volta vincente l’ex ristoratrice. Troverete, collegandovi al sito Mediaset Infinity, le puntate già andate in onda della telenovela spagnola. Puntate di Una Vita del 13 e 14 dicembre 2021, le intenzioni dei ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle puntate di Unain onda lunedì 13 e martedì 14vedreteparlare a lungo di quanto accaduto e sarà sempre più chiaro il motivo che li ha spinti ad Acacias per vendicarsi di Marcos. La Quesada inoltre si dimostrerà fredda nei confronti della giovane Anabel, ma troverà il modo di diventare una sua cara amica e presto capirete perchè! Nel frattempo Lolita è sempre più infastidita dall’atteggiamento spavaldo del marito, che sta decisamente esagerando. Intanto un altro battibecco tra Susana e Felicia vedrà questa volta vincente l’ex ristoratrice. Troverete, collegandovi al sito Mediaset Infinity, le puntate già andate in onda della telenovela spagnola. Puntate di Unadel 13 e 14, le intenzioni dei ...

