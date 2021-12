Uccisa da un boccone di pesce mentre sta cucinando | donna stramazza al suolo e muore soffocata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Stavadelper pranzo, ne ha assaggiato unche però è rimasto bloccato in gola lasciandola senza fiato. È morta così unadi 73 anni Aveva deciso di preparare delper il pranzo del sabato, ma poco dopo si è accasciata sul pavimento e qui è deceduta,. Tutto per L'articolo NewNotizie.it.

Tutto per un boccone che una donna di 73 anni, Alba S., ha deciso di assaggiare mentre stava cucinando, per verificare la cottura del pesce. Il dramma è avvenuto nell'abitazione della signora a ... Lasciando un misto di incredulità e dolore nella famiglia della donna, scomparsa in una maniera totalmente assurda e tale da lasciare sgomenti Stava cucinando del pesce per pranzo, ne ha assaggiato un ...