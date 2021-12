Roma-Spezia stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alle 20:45 di lunedì 13 dicembre Roma e Spezia chiuderanno il diciassettesimo turno di campionato all’Olimpico. La squadra di Mourinho cerca i tre punti per reagire dopo le sconfitte contro Inter e Bologna e per non perdere troppo terreno rispetto all’Atalanta in vista dello scontro diretto del prossimo week end; gli uomini di Thiago Motta vanno a caccia di punti salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky oltre che sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alle 20:45 di lunedì 13 dicembrechiuderanno il diciassettesimo turno di campionato all’Olimpico. La squadra di Mourinho cerca i tre punti per reagire dopo le sconfitte contro Inter e Bologna e per non perdere troppo terreno rispetto all’Atalanta in vista dello scontro diretto del prossimo week end; gli uomini di Thiago Motta vanno a caccia di punti salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky oltre che sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

PagineRomaniste : #RomaSpezia, le probabili formazioni dei quotidiani: confermata la coppia #Abraham-#Mayoral in attacco #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? La bestia nera e un vecchio amico ?? #Mourinho stasera affronta lo #Spezia che negli ultimi anni ha riservato figu… - MattiaGallo17 : RT @franvanni: Progressione del possesso palla dell’Inter nelle ultime 4 partite: A Venezia 56% Con lo Spezia 64% A Roma 67% Con il Cagl… - junews24com : Mourinho critico: «Campionato Primavera di basso livello. Non prepara alla A!» - Luxgraph : Diretta Roma-Spezia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni -