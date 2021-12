(Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare unadi politica sociale, per togliere ai piùe redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, al termine dell'incontro con il premier, Mario Draghi in merito alle risorse dal Reddito di cittadinanza. “Ho ribadito le nostre priorità rispetto alla situazione politica, economica e sociale che stiamo affrontando – aggiunge -Estendere il Superbonus adesso in Parlamento, quindi per il 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa. Poi la Tosap, perchè i ristoratori devono continuare a incrementare la loro attività, poi continueremo a lavorare sul rincaro delle bollette che in parte è stato rinfrancato dalle risorse già stanziate”. (ITALPRESS).

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Rdc, Conte “No redistribuzione togliendo ai poveri” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redist… - ItaliaNotizie24 : Rdc, Conte “No redistribuzione togliendo ai poveri” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Rdc, Conte “No redistribuzione togliendo ai poveri” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rdc, Conte “No redistribuzione togliendo ai poveri” - -

Ultime Notizie dalla rete : Rdc Conte

Adnkronos

...gli esiti per tutti i nuovi beneficiari che hanno presentato all'INPS domanda per accedere al. ...il riconoscimento del contributo tanto caro al Movimento 5 Stelle e al suo presidente GiuseppeContanti col Reddito di Cittadinanza ? Non è impossibile, in realtà c'è un modo per ottenere dei contanti coll'. Come tutti sappiamo, questo strumento contro la povertà, voluto dal Governoe anche dall'attuale Governo Draghi , prevede l'uso di una carta speciale, la Carta, che permette l'...ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redistribuire alle fasce ...Abbiamo bisogno di una prospettiva, di guardare ad altri .... Questo gli fa onore e non credo a una lettura maligna o che ci sia dietro un atteggiamento strumentale. In tutta franchezza dico però che ...