Ravanusa, trovati altri 4 corpi di vittime dell’esplosione: i morti salgono a 7. «Colpa di una bolla di gas sottoterra» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo una notte di lavoro, i soccorritori hanno individuato quattro corpi: salgono a 7 le vittime accertate. Tre persone ancora disperse. I testimoni: «C’era puzza di metano da giorni». Ma Italgas: nessuna segnalazione Leggi su corriere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo una notte di lavoro, i soccorritori hanno individuato quattroa 7 leaccertate. Tre persone ancora disperse. I testimoni: «C’era puzza di metano da giorni». Ma Italgas: nessuna segnalazione

