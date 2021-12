Pallina irregolare | tutto da rifare il sorteggio di Campions

Leggi su agi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli ufficiali quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nelper gli ottavi di UEFA Champions League". Con questo tweet la Uefa giustifica il clamoroso errore neldegli ottavi di finale di Champions League, che si ripeteranno ufficialmente da capo alle ore 15. Inter e Juve sperano ancora in una buone dose di fortuna, dopo che precedentemente erano state sorteggiate contro Ajax e Sporting Lisbona. Sono stati Manchester United e Atletico Madrid a chiedere all'Uefa di ripetere il. Per motivi che non sono chiari, i Red Devis non sono stati inseriti nell'urna delle potenziali avversarie dell'Atletico Madrid, che invece è finito con il Bayern Monaco, mentre lo United è stato ...