Locatelli | La diffusione del covid tra i bambini 5-11 anni è rilevante

(Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - “In questo momento ladi Sars-Cov-2 nella fascia di età pediatrica è. La fascia 5-11è quella che mostra l'incremento maggiore, l'incidenza cumulativa stimata è di 200 casi ogni 100milasui 7 giorni”. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, coordinatore del Cts e responsabile ematologia dell'ospedale Bambino Gesù Roma, in un'intervista a InBlu2000, la radio nazionale Dab della Conferenza episcopale italiana. “Il numero divaccinati nel mondo è un numero già assai consistente siamo nell'ordine di alcuni milioni tra Usa e Israele. E tutto questo, anche in virtù dell'assenza di segnali preoccupanti per il profilo di sicurezza dovrebbe di per sé essere più che rassicurante”, ha detto il coordinatore del ...

