LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | Napoli e Lazio scoprono le avversarie per i play-off

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alladei sorteggi di. Inizio ore 13. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale dei sorteggi dell’2021/2022:e Atalanta attendono di sapere il proprio destino Laha passato il turno come seconda. Infatti, la squadra di Sarri ha avuto l’opportunità nell’ultima giornata contro il Galatasaray ma non è andata oltre il pareggio. Atalanta che invece, retrocede dalla Championsfinendo al terzo posto alle spalle di Manchester United e Villarreal nel girone.invece in gruppo equilibrato riesce ad arrivare ...