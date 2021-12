Juventus-Sporting Lisbona: i precedenti parlano chiaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’urna di Nyon ha messo la Juventus di fronte allo Sporting Lisbona; andiamo a vedere come sono andati i precedenti tra le due squadre. Bonucci (Getty Images)Giornata importante per la Juventus; il club bianconero, in attesa di conoscere le condizioni di Paulo Dybala (uscito dopo dodici minuti della sfida con il Venezia), aveva da pensare alla Champions League. Alle 12.00, infatti, era il momento del sorteggio per gli ottavi di finale della principale competizione internazionale; i ragazzi di Allegri si presentavano a questo appuntamento come testa di serie grazie ad aver chiuso il proprio girone davanti al Chelsea campione in carica. Nell’urna di Nyon, il pericolo maggiore per i ragazzi di Allegri era il PSG arrivato dietro al Manchester City in uno dei gironi più belli della prima fase di Champions. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’urna di Nyon ha messo ladi fronte allo; andiamo a vedere come sono andati itra le due squadre. Bonucci (Getty Images)Giornata importante per la; il club bianconero, in attesa di conoscere le condizioni di Paulo Dybala (uscito dopo dodici minuti della sfida con il Venezia), aveva da pensare alla Champions League. Alle 12.00, infatti, era il momento del sorteggio per gli ottavi di finale della principale competizione internazionale; i ragazzi di Allegri si presentavano a questo appuntamento come testa di serie grazie ad aver chiuso il proprio girone davanti al Chelsea campione in carica. Nell’urna di Nyon, il pericolo maggiore per i ragazzi di Allegri era il PSG arrivato dietro al Manchester City in uno dei gironi più belli della prima fase di Champions. ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - forumJuventus : L'avversaria della Juventus agli ottavi di #UCL sarà LO SPORTING LISBONA #UCLdraw - Agenzia_Ansa : L'Inter affronterà l'Ajax negli ottavi di Champions League e la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona. Lo ha stab… - Crocianius01 : @MattHDGamer Mio cuggino ha detto che questi saranno i nuovi sorteggi Sporting vs? Real Madrid fSalisburgo vs? Ma… - Valeria23549267 : Ceferino: Io volevo Juventus- PSG. - non si può presidente ormai è uscito Juve-Sporting C: io voglio il mio ex ami… -