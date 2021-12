“Io e Gianmaria?” Sophie Codegoni | sorpresa nella casa del GF Vip | è arrivato l’ok E ora cambia tutto

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ormai fanno fatica a nascondersi.Antinolfi sono sempre più vicinidel Grande Fratello Vip. I due concorrenti in una prima fase sembravano inconciliabili, tuttavia negli ultimi giorni si sono lasciati andare alla passione, ai baci e alle effusioni sotto le lenzuola. Anche se l’ex tronista ammette non c’è alcuna attrazione mentale: “Sto veramente bene con lui, ma non mai scatta quello che vorrei per andare oltre”, spiega. “Ho un’attrazione fisica molto forte, ma non riusciamo a fare un discorso serio”. Eppure i messaggi che lanciano vanno in senso inverso. Qualche giorno fa durante una delle feste inè scattato un bacio appassionato. Era un sabato sera e i vipponi stavano festeggiando:Antinolfi si è messo dietro ...

Milly___555 : RT @cestlaviemacher: Comunque Gianmaria e Sophie saranno entrambi single (da vedere visto che Sophie diceva a Raffaella di avere una person… - enemyisthekey : Ma Gianmaria dopo il teatrino con Greta, Soleil e ora Sophie, ha davvero il coraggio di parlare? ???????????????? Lui che… - Alessan74758129 : Vipere Gianmaria sophie e Giacomo #solex - NotConventionl3 : RT @cestlaviemacher: Comunque Gianmaria e Sophie saranno entrambi single (da vedere visto che Sophie diceva a Raffaella di avere una person… - solexgf : Gianmaria riguardo all'aereo e al bacio #solex a Sophie : 'Vorrei troppo parlare con mia mamma in questo momento. N… -

Soleil Sorge vsAntinolfi "Non limoni senza bere"/ "Sei disperato..." L'atteggiamento ha ... MadreCodegoni vs Soleil Sorge/ "Nella vita vanno avanti i bulli..."... e c'è chi si è spinto a dare dei consigli alla Vippona: 'bella e dolce alla tua mamma piacete hai detto sempre che è solo attrazione fisica non entrare ti prego in questa dinamica ...Un secondo aereo per i nostri VIP passa alto nel cielo e questa volta è per la nuova coppia della Casa: Gianmaria e Sophie. “GIANSOFY APRITE IL ?? V&E ?? FANS”. Il messaggio volante ha attirato l’atte ...Domenica 'bollente' per Alex e Soleil, passione tra Sophie e Gianmaria. Biagio si sbilancia su Miriana e scatta un 'ti amo' tra Lulù e Manuel ...