Incredibile Durant | 51 punti contro Detroit! Gli highlights

Advertising

whitemontana11 : RT @parallelecinico: Durant questa notte: 51 punti 9 assist 7 rimbalzi 2 stoppate 11/20 da due 5/10 da tre 14/15 ai liberi Steve Nash: 'Ke… - YBah96 : RT @parallelecinico: Durant questa notte: 51 punti 9 assist 7 rimbalzi 2 stoppate 11/20 da due 5/10 da tre 14/15 ai liberi Steve Nash: 'Ke… - 51m0ne00 : RT @parallelecinico: Durant questa notte: 51 punti 9 assist 7 rimbalzi 2 stoppate 11/20 da due 5/10 da tre 14/15 ai liberi Steve Nash: 'Ke… - Durduzzi : RT @parallelecinico: Durant questa notte: 51 punti 9 assist 7 rimbalzi 2 stoppate 11/20 da due 5/10 da tre 14/15 ai liberi Steve Nash: 'Ke… - Riccard72302208 : RT @parallelecinico: Durant questa notte: 51 punti 9 assist 7 rimbalzi 2 stoppate 11/20 da due 5/10 da tre 14/15 ai liberi Steve Nash: 'Ke… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Durant

Straordinario. KD firma 51 punti, miglior prestazione stagionale nella Nba, e guida i Nets al successo a Detroit 116 - 104La notizia piu'della notte NBA arriva direttamente da San Francisco, dove i Golden State Warriors, dopo ... mentre a Brooklyn non bastano i 28 e 10 rimbalzi di. Bulls secondi da soli ...Tripla doppia numero 101 in carriera per LeBron James, decisivo nel terzo quarto per i Lakers, che superano Orlando. Successi anche per Dallas e Milwaukee. Kevin Durant regala… Leggi ...L’impianto è relativamente nuovo, suppongo qualcuno mi supererà a breve.”. Leggi anche:. NBA, Frank Vogel ha solo elogi per LeBron James: “Esemplare”. Risultati NBA, domenica di grandi firme: triple d ...