Il Lazio dice sì al lockdown per i no-vax (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime notizie su ciò che si prevede per il periodo di Capodanno nella regione. Nel Lazio si al lockdown per i no-vax e probabile zona gialla Il Lazio rischia la zona gialla tra Natale e Capodanno. Come sappiamo i contagi sono già in netto aumento e si rischia il picco dopo il 25 dicembre, ed in alcune aeree in particolare si prevede un picco dei ricoveri fino all'8 gennaio. L'Assessore della sanità non vuole penalizzare chi ha mostrato il "massimo livello di collaborazione" Alessio D'Amato, Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, conferma il tutto e fa un annuncio particolare. A quanto pare l'assessore è favorevole ad un lockdown circoscritto per i no-vax. "Se ci deve essere, è giusto che sia solo per i non vaccinati. Non può essere penalizzato chi ha mostrato il massimo ...

