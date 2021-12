I Santi di Lunedì 13 Dicembre 2021 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Santa LUCIA Vergine e martire – MemoriaSiracusa, III secolo – Siracusa, 13 Dicembre 304La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più e…www.Santiebeati.it/dettaglio/25550 Sant’ EDBURGA DI MINSTER-IN-THANET Badessa† 751www.Santiebeati.it/dettaglio/98563 Sant’ ODILIA (OTTILIA) DI HOHENBOURG Badessa† Hohenbourg, Alsazia, VII sec.Guarita dalla cecità, si fece monaca benedettina e governò ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Santa LUCIA Vergine e martire – MemoriaSiracusa, III secolo – Siracusa, 13304La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più e…www.ebeati.it/dettaglio/25550 Sant’ EDBURGA DI MINSTER-IN-THANET Badessa† 751www.ebeati.it/dettaglio/98563 Sant’ ODILIA (OTTILIA) DI HOHENBOURG Badessa† Hohenbourg, Alsazia, VII sec.Guarita dalla cecità, si fece monaca benedettina e governò ...

Lunedì 13 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Il 13 dicembre è il 347º giorno del calendario gregoriano. Mancano 18 giorni alla fine dell'anno. Proverbio del giorno: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.. Santi del giorno: Santa Lucia (Vergine e Martire) protettrice di elettricisti, oculisti e ciechi. Etimologia: Lucia , femminile del prenome romano 'Lucius', deriva dal termine 'lux', 'luce'. Era un ...

