Guida fino alla motorizzazione per sostenere l’esame per la patente: identificata e multata (Di lunedì 13 dicembre 2021) È arrivata al piazzale della motorizzazione di Biella Guidando l’auto da sola, ha parcheggiato di fronte l’edificio ed è entrata. Il tutto non sarebbe un problema se non fosse che la protagonista della vicenda, una donna nigeriana di 40 anni residente nel capoluogo di provincia piemontese, era lì per sostenere l’esame di Guida per la patente. Il suo arrivo è stato notato dagli agenti della Polizia Stradale, che si trovavano negli uffici della motorizzazione. Appurato che la donna fosse tra i candidati della prova, l’hanno identificata dopo aver terminato il test e gli agenti hanno fatto scattare le sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Guida senza patente: cosa dice la legge Il conducente, per poter ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) È arrivata al piazzale delladi Biellando l’auto da sola, ha parcheggiato di fronte l’edificio ed è entrata. Il tutto non sarebbe un problema se non fosse che la protagonista della vicenda, una donna nigeriana di 40 anni residente nel capoluogo di provincia piemontese, era lì perdiper la. Il suo arrivo è stato notato dagli agenti della Polizia Stradale, che si trovavano negli uffici della. Appurato che la donna fosse tra i candidati della prova, l’hannodopo aver terminato il test e gli agenti hanno fatto scattare le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.senza: cosa dice la legge Il conducente, per poter ...

