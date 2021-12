gIANMARIA in tour nel 2022 | biglietti in prevendita per i concerti dopo X Factor

(Di martedì 14 dicembre 2021)innelaver partecipato alla finale di X, il cantante annuncia i suoi primiin programma per il prossimo anno. Falliròè il primodel finalista di X2021. Partirà nell’invernoda Treviso per toccare altre tre città italiane.sarà al New Age Club di Treviso il 25 febbraio e si esibirà a Torino (Hiroshima Mon Amour) il 27 febbraio. Lanée lo porterà a Milano (Santeria Toscana) il 1° marzo e a Roma, presso Largo Venue il 3 marzo. Iper assistere a tutti idiX ...

Reduce dal successo dell'ultima edizione di X Factor - dove si è piazzato secondo -ha annunciato le date della sua prima tournée. Il Fallirò2022 si terrà tra febbraio e marzo e per il momento toccherà 4 città: Treviso, Torino, Milano e Rom a. Di seguito puoi dare ...La prima tappa del suo 'Fallirò2022' partirà prorpio da Treviso.infatti sarà in concerto al New Age Club di Roncade il 25 febbraio , per andare a Torino all'Hiroshima Mon Amour il 27 ...Reduce dal successo dell'ultima edizione di X Factor - dove si è piazzato secondo - gIANMARIA ha annunciato le date della sua prima tournée. Il Fallirò Tour 2022 si terrà tra febbraio e marzo e per il ...TREVISO - Da X Factor ai concerti dal vivo. gIANMARIA, il talentuoso cantautore 18enne di Vicenza, a pochi giorni di distanza dalla finale di X Factor 2021 che lo ha visto arrivare secondo, annuncia g ...