Gf Vip | Soleil umilia Delia Duran a poche ore dal suo ingresso nella Casa

Al Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli e Soleil Sorge hanno litigato accanitamente. L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" è rimasta troppo delusa dalla decisione dell'attore di uscire dalla Casa stasera. Queste le sue parole di rabbia contro il gieffino: "Vai Alex, viviti i tuoi problemi. Non ti sei fatto problemi per la mia fragilità e sensibilità, con il tuo modo di giocare: io vado, no resto, io vado, no resto. Sono veramente schifata. In questi giorni hai giocato. Io mi baso sulla coerenza. Molto probabilmente hai sempre e solo giocato. Sai cosa ti dico? Che non gioco più. Che andavi via, dovevi dirmelo quando lo hai deciso". Poi Alex Belli ha urlato, lanciando parole grosse, e Soleil Sorge ha insultato sua moglie. L'attore di "CentoVetrine" ha cercato di spiegare a Soleil che non ha mai giocato con lei.

