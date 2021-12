Gf Vip 6 | volano stracci tra Soleil Sorge e Alex Belli | “Sei un fake | le urla portale a quella cret*na di tua moglie!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Poco fa nella Casa del Gf Vip 6ha lanciato una provocazione ade da questa è nata una forte discussione. Il tutto sarebbe scaturito dal fatto cheavrebbe intenzione di lasciare il reality show questa sera e lo ha riferito asolamente all’ultimo, nonostante avesse deciso già sabato. Io ce li ho i problemi! La tua fragilità. Io ieri sono stato neutro. Capisci con quel cervello che sei una donna abbastanza intelligente, per capire queste robe? Ti ho lasciato decidere per i ca**i tuoi senza essere condizionata da me, ma che stai dicendo? Ho messo tutto in considerazione baby, ho avuto il tempo per decidere.però sottolineando l’incoerenza diha replicato: “Tu nel tuo modo di giocare hai continuato a dire ...