Ecco chi è il guru della scuola no vax (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo aver documentato quello che succede nella scuola parentale Rondò, abbiamo voluto scavare nel passato e nel presente del professore Roberto Dallera Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo aver documentato quello che succede nellaparentale Rondò, abbiamo voluto scavare nel passato e nel presente del professore Roberto Dallera

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - myrtamerlino : In #Calabria, da lunedì in #zonagialla, ci sono in totale 1160 posti letto. Abruzzo e Liguria con meno abitanti ne… - amnestyitalia : Ieri è arrivata la bella notizia della scarcerazione di Patrick Zaki. Ricordiamo che le accuse non sono cadute ed è… - normalerheld : RT @cicciogia: Ci si sta scherzando su un po' troppo. Torniamo seri. Ecco alcune delle tante ragioni (qui solo 31) per non dimenticare c… - ilClito_Ride : “Chi non guida la macchina, non si schianta.” Signore e signori, ecco a voi la scienzah. -