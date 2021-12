Covid: stessi contagi, un decimo dei morti. Un anno dopo il virus cambia volto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rispetto al 2020 calano drasticamente anche i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva. Merito dei vaccini di GIOVANNI ROSSI Articolo Covid, il bollettino in Italia del 12 dicembre Articolo No vax ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rispetto al 2020 calano drasticamente anche i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva. Merito dei vaccini di GIOVANNI ROSSI Articolo, il bollettino in Italia del 12 dicembre Articolo No vax ...

Advertising

ZanAlessandro : Terza dose fatta! Non ci sono altre strade contro il covid: proteggiamo noi stessi e gli altri, completando il cicl… - pimpi59 : Ricordate quando le mamme italiane insorsero contro l'olio di palma che faceva male ai loro tesorini? Apparentement… - vaniacavi : RT @laperlaneranera: 'Pacco, Doppio Pacco e Contropaccotto' La corsa al rialzo dei Prezzi? 'I Richiami per le VARIANTI' che potrebbero cost… - laperlaneranera : 'Pacco, Doppio Pacco e Contropaccotto' La corsa al rialzo dei Prezzi? 'I Richiami per le VARIANTI' che potrebbero c… - AndreaMarango20 : @SignorErnesto ho una domanda per lei che se ne intende di numeri: in Giappone e Taiwan quanti morti ha fatto il Co… -