Clizia Incorvaia fa una scelta combattuta | “Tra dubbi ho deciso di vaccinarmi”

Clizia Incorvaia, arriva l'inaspettato annuncio: "Tra dubbi e incertezze ho deciso di vaccinarmi" Da diversi mesi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto sapere di aspettare un figlio. La nota fashion blogger nelle scorse ore ha fatto un annuncio del tutto inaspettato sui social, poichè ha spiegato in che modo è arrivata a prendere una scelta importante dopo diverse indecisioni su un argomento di cui si parla tanto in questo periodo. L'ex gieffina tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio con queste parole: "Tra dubbi, pianti e incertezze ho deciso di vaccinarmi".

