Cesare Cremonini torna nel 2022 con "La ragazza del futuro" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cesare Cremonini torna nel panorama discografico più carico che mai con un nuovo progetto. Un disco nato durante il periodo di lockdown, dopo quasi quattro anni dall'uscita del sesto album in studio, Possibili scenari. Sarà La ragazza del futuro il nuovo disco dell'artista, che uscirà il prossimo 25 febbraio. Il cantante inaugurerà il nuovo anno con molte novità per i suoi fan. Lo scorso 1 dicembre è già uscito il nuovo singolo Colibrì, che anticipa il prossimo album in studio. "Parla dell'avverarsi di una profezia", confessa Cesare Cremonini nel comunicato stampa che anticipava l'uscita del nuovo brano. Il cantante ha definito la canzone "più un'esperienza di fantascienza che una canzone d'attualità". La ragazza del futuro aprirà un ...

