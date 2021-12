Caterpillar Jesi, presidio e sciopero: no a chiusura (Di martedì 14 dicembre 2021) sciopero e presidio: i lavoratori della Caterpillar di Jesi – che venerdì ha annunciato la chiusura dello stabilimento marchigiano, con 270 lavoratori verso il licenziamento – provano ad alzare il tiro della protesta e ieri non si sono mossi dai cancelli della fabbrica. Mentre già sabato scorso, in città, in centinaia sono scesi in piazza (si sono fatti vedere, tra gli altri, anche Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Marta Collot di Potere al Popolo), i sindacati e la Regione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 14 dicembre 2021): i lavoratori delladi– che venerdì ha annunciato ladello stabilimento marchigiano, con 270 lavoratori verso il licenziamento – provano ad alzare il tiro della protesta e ieri non si sono mossi dai cancelli della fabbrica. Mentre già sabato scorso, in città, in centinaia sono scesi in piazza (si sono fatti vedere, tra gli altri, anche Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Marta Collot di Potere al Popolo), i sindacati e la Regione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Caterpillar chiude a Jesi, gli operai in presidio dopo l’annuncio. “Solo capitalismo estremo. L’azienda è sana e si… - GiuseppeConteIT : Sono vicino ai 270 lavoratori della #Caterpillar di Jesi che da un giorno all’altro apprendono della chiusura del l… - Tg3web : Quello della Caterpillar di Jesi è solo l'ultimo caso di aziende in ottima salute che licenziano i dipendenti per d… - CominciaAdesso : RT @classe_tumblr: - papMonterotondo : RT @CollotMarta: A Jesi coi trecento lavoratori della Caterpillar licenziati dalla multinazionale per delocalizzare! -