Caterina Caselli: "Sono volata giù da un ponte in autostrada, in un tratto tutto curve. La macchina era un cartoccio, viva per miracolo" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nell'immaginario degli italiani è rimasta sempre "il casco d'oro" della musica italiana. Caterina Caselli poi accantonò la musica per dedicarsi alla sua carriera di imprenditrice nel settore. "Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite" di Renato De Maria – distribuito nelle sale cinematografiche da Nexo Digital da oggi fino al 15 dicembre – è la celebrazione di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso controcorrente, e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli Anni 60 a donna di successo che ha saputo portare la musica italiana nel mondo. Nella pellicola partecipano tantissimi amici e artisti tra i quali Paolo Conte e Francesco Guccini. Modenese come Pavarotti, si racconta oggi davanti alla telecamera di Renato De Maria, un flusso ininterrotto ...

