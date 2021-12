Calciomercato Juventus, l’aiuto che non ti aspetti arriva da Sarri (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Juventus, nel mercato di gennaio, ha bisogno di cedere; la Lazio sembra molto interessata ad un giocatore in uscita. Sarri (Getty Images)Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e la Juventus vuole recitare un ruolo da protagonista; le operazioni che la società bianconera ha intenzione di effettuare sono tante, sia in entrata che in uscita. Questi quattro mesi di stagione hanno mostrato come Allegri abbia bisogno di rinforzi per provare a lottare, almeno, per la Champions League. Il quarto posto dista otto punti e mancare la qualificazione alla massima competizione europea rappresenterebbe un danno economico non da poco. Gli obiettivi principali della società sono un regista che possa alzare il livello qualitativo di gioco e un centravanti da venti gol a stagione e capace di prendere per mano la squadra nei momenti di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) La, nel mercato di gennaio, ha bisogno di cedere; la Lazio sembra molto interessata ad un giocatore in uscita.(Getty Images)Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e lavuole recitare un ruolo da protagonista; le operazioni che la società bianconera ha intenzione di effettuare sono tante, sia in entrata che in uscita. Questi quattro mesi di stagione hanno mostrato come Allegri abbia bisogno di rinforzi per provare a lottare, almeno, per la Champions League. Il quarto posto dista otto punti e mancare la qualificazione alla massima competizione europea rappresenterebbe un danno economico non da poco. Gli obiettivi principali della società sono un regista che possa alzare il livello qualitativo di gioco e un centravanti da venti gol a stagione e capace di prendere per mano la squadra nei momenti di ...

