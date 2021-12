“Basta”. Alex Belli, il crollo poi le lacrime e la richiesta al GF Vip. Distrutto dopo il flop con Soleil Sorge (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli crolla. L’attore è scoppiato in lacrime in bagno. Per lui è un momento particolarmente difficile che arriva quando mancano poche ore alla diretta. La sua permanenza nella casa ormai non sembra più in discussione: salvo cataclismi e ripensamenti dell’ultimo minuto uscirà stasera. La decisione era nell’aria e sembra definitiva dopo la sfuriata con Soleil Sorge con la quale c’è stato un bacio molto polemico. “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”, ha urlato Soleil dopo il bacio. Parole dopo le quali Alex Belli si è chiuso in bagno. “Voglio andare via, voglio andare via di qua caz. Fatemi andare via di qua”, ha urlato. Pochi minuti dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)crolla. L’attore è scoppiato inin bagno. Per lui è un momento particolarmente difficile che arriva quando mancano poche ore alla diretta. La sua permanenza nella casa ormai non sembra più in discussione: salvo cataclismi e ripensamenti dell’ultimo minuto uscirà stasera. La decisione era nell’aria e sembra definitivala sfuriata concon la quale c’è stato un bacio molto polemico. “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”, ha urlatoil bacio. Parolele qualisi è chiuso in bagno. “Voglio andare via, voglio andare via di qua caz. Fatemi andare via di qua”, ha urlato. Pochi minuti...

