Amici 21 e lo spoiler di Fedez (Di lunedì 13 dicembre 2021) Su Instagram il rapper anticipa l'ospitata nel programma di Maria De Filippi e i passi di danza che accompagneranno la sua esibizione Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 dicembre 2021) Su Instagram il rapper anticipa l'ospitata nel programma di Maria De Filippi e i passi di danza che accompagneranno la sua esibizione

Advertising

_Yaakamoz_ : RT @nowbacktome_: ??comunicazione di servizio siccome non voglio passare per quella antipatica rompipalle, vi avviso prima. se mi trovo in… - sabiwabi_ : RT @nowbacktome_: ??comunicazione di servizio siccome non voglio passare per quella antipatica rompipalle, vi avviso prima. se mi trovo in… - gengarsayshello : RT @nowbacktome_: ??comunicazione di servizio siccome non voglio passare per quella antipatica rompipalle, vi avviso prima. se mi trovo in… - grimmiegirll : Grazie amici per i vostri commenti sull’inquietudine di questo pianerottolo, vi sto leggendo e rispondendo tutti. S… - xHappinesstan : RT @nowbacktome_: ??comunicazione di servizio siccome non voglio passare per quella antipatica rompipalle, vi avviso prima. se mi trovo in… -