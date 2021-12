Amazon vuole investire in DAZN per mettere le mani sulla serie A? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla vigilia dell'asta per i diritti TV della serie A, poi vinta da DAZN, tutti si aspettavano la prima mossa di Amazon per entrare nel business del calcio in streaming. Dopo aver strappato una partita in esclusiva nel mercoledì di Champions League, Prime Video sembrava pronta a fare il grande salto e ad investire diversi milioni di euro per ottenere la possibilità di trasmettere (almeno) 3 partite di serie A in co-esclusiva – lo stesso pacchetto che poi si è aggiudicata Sky. Invece Amazon è stata la grande assente di quell'asta, lasciando il palcoscenico a DAZN che è riuscita a portarsi a casa tutte le partite del massimo campionato di calcio, imponendo (quasi) all'improvviso il salto nel mondo dello streaming. Ma ora, Amazon potrebbe ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla vigilia dell'asta per i diritti TV dellaA, poi vinta da, tutti si aspettavano la prima mossa diper entrare nel business del calcio in streaming. Dopo aver strappato una partita in esclusiva nel mercoledì di Champions League, Prime Video sembrava pronta a fare il grande salto e addiversi milioni di euro per ottenere la possibilità di tras(almeno) 3 partite diA in co-esclusiva – lo stesso pacchetto che poi si è aggiudicata Sky. Inveceè stata la grande assente di quell'asta, lasciando il palcoscenico ache è riuscita a portarsi a casa tutte le partite del massimo campionato di calcio, imponendo (quasi) all'improvviso il salto nel mondo dello streaming. Ma ora,potrebbe ...

