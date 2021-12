Vaccinazioni a quota 100mila. Milanesi in coda. E oggi i bimbi (Di domenica 12 dicembre 2021) Al via dosi nei supermercati e prenotazioni per i piccoli. Crescono le somministrazioni, ma con qualche disagio Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Al via dosi nei supermercati e prenotazioni per i piccoli. Crescono le somministrazioni, ma con qualche disagio

Advertising

Ale_De_Chirico : Vaccinazioni a quota 100mila. Milanesi in coda. E oggi i bimbi - infoitinterno : Vaccinazioni a quota 100mila. Milanesi in coda. E oggi i bimbi - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ???? #coronavirus: il bollettino @ApssTn dell'8 dicembre registra 255 nuovi contagi, in ospedale vi sono 76 persone di c… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ????#Coronavirus: si segnalano purtroppo due nuovi decesso a causa del #covid in #Trentino, le persone ricoverate restan… - ProvinciaTrento : ????#Coronavirus: si segnalano purtroppo due nuovi decesso a causa del #covid in #Trentino, le persone ricoverate res… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni quota Vaccinazioni a quota 100mila. Milanesi in coda. E oggi i bimbi ilGiornale.it Covid, la soglia d'allarme che fa scattare nuove misure in Italia Per il momento in Italia non sono previste nuove restrizioni da parte di Palazzo Chigi che aspetta dati su vaccinazioni e normative sui mezzi pubblici ...

Asolano, vaccinato solo un giovane su due. Il sindaco: «È ora di chiudere le scuole» La fascia Pedemontana è quella con la copertura più bassa tra gli studenti. Migliorini: «Troppi focolai nelle classi» ...

Per il momento in Italia non sono previste nuove restrizioni da parte di Palazzo Chigi che aspetta dati su vaccinazioni e normative sui mezzi pubblici ...La fascia Pedemontana è quella con la copertura più bassa tra gli studenti. Migliorini: «Troppi focolai nelle classi» ...