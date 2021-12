Una cafoncella Insulta Sabrina Ferilli a mezza bocca | roba senza precedenti e caos in studio ad Amici

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) La puntata didi domenica 12 dicembre, si è aperta con la gara cover dei cantanti. A giudicare la nuova sfida è stata. L'attrice si è detta felice perché adGiovannino non sarebbe venuto. Con grande sorpresa della, invece, Giovannino è entrato incorrendo ed esclamando: “Ucci ucci sento odor di Ferillucci”. E appena entrato adGiovannino ha detto alla: “L'hai portato un regalino? No? È proprio una”. Oltre a prendere di miraGiovannino ha anche stuzzicato qualche professore della scuola. In particolare Giovannino si è rivolto ad Alessandra Celentano chiedendole: “È lei che ha la fissa del piedino?. Come ce l'ho il ...