Ultime Notizie Roma del 12-12-2021 ore 12:10 (Di domenica 12 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale una buona domenica e Ben ritrovati all'ascolto da parte Francesco Vitale sono saliti a 3 i morti accertati mentre proseguono a Ravanusa nell' agrigentino le ricerche dei Dispersi nel crollo del meno 7 palazzine distrutte da una forte esplosione causata da un ingente perdita di gas nella rete di metano nella notte sono state estratte vive dalle macerie Giuseppe Fontanarosa Carmina mentre un uomo non ancora identificato è stato trovato morto facevano parte tutti e tre dello stesso nucleo familiare successivamente vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita di due donne restano di perse 6 persone le generalità delle vittime non sono state ancora fornite tra i dispersi era stata segnalata una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì non ci sarebbero minori a fare del Messico alla deflagrazione potrebbe essere

