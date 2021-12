Tragedia di Ravanusa, la diretta dal luogo dell'esplosione (Di domenica 12 dicembre 2021) Proseguono le ricerche dei dispersi fra le macerie delle palazzine distrutte dall'esplosione di ieri sera. Leggi su lastampa (Di domenica 12 dicembre 2021) Proseguono le ricerche dei dispersi fra le maceriee palazzine distrutte dall'di ieri sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : È salito a tre il numero delle vittime nell'esplosione avvenuta a Ravanusa. Ci sarebbero ancora sei dispersi. #ANSA - ignaziocorrao : Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine li… - Agenzia_Ansa : Non è esplosa una bombola del gas, ma quella di un tubo del metanodotto a Ravanusa (Agrigento) a provocare la tragedia e il disastro #ANSA - Pocoprimadellau : RT @NFratoianni: In queste ore drammatiche siamo vicini alla comunità di #Ravanusa. Cordoglio per le vittime di questa tragedia. Un ringraz… - ITERESI1 : RT @carmelitadurso: Sono sconvolta dalla tragedia di #Ravanusa… Grazie a tutti i soccorritori che da questa notte, nonostante il pericolo,… -