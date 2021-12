Suppletive di Roma 1 | il centrodestra verso la candidatura unitaria di Simonetta Matone

(Di domenica 12 dicembre 2021) Saràla candidata delalledi1. L’indiscrezione filtra da qualche giorno, ma sarà ufficializzata a breve. “Domani arriveremo a dare il nome di una candidataper ilalledi”, ha detto Giorgia Meloni, che ha chiuso la kermesse di Atreju sono un indizio in piùl’intesa sulla ex magistrato, già in corsa per fare da vicesindaca di Enrico Michetti, lo scorso ottobre, alle amministrativene. Spinta dalla Lega, oraha messo d’accordo gli alleati: tranne sorprese dell’ultima ora, l’ex magistrato del tribunale dei Minori sarà il nome di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in corsa per il ...

... è invece il terzo uomo: Enrico Gasbarra , ex vicesindaco e presidente della provincia di, ... che proprio per lanciarlo l'avrebbero voluto candidato alledi Roma1 (per poi proporre lo ...Elezioni, il Pd candida Cecilia D'Elia 'Con emozione e consapevolezza della grande responsabilità che mi è stata affidata, ho firmato la mia candidatura per il collegio1 della Camera ...Gli elettori del collegio Roma 1 troveranno sulle schede i nomi di Cecilia D'Elia del Pd, Elena Bonetti di Italia Viva e Simonetta Matone del centrodestra in quota Lega. A sinistra c'è lo strappo con ...Il Partito Democratico ha deciso di candidare nel collegio Roma 1, per il seggio lasciato vacante dal sindaco Gualtieri, la portavoce della Conferenza delle donne democratiche già assessore comunale c ...