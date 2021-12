Serie A, c’è Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali (Di domenica 12 dicembre 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, match della diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022 Si avvicina sempre di più il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Cagliari nel match della diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Walter Mazzarri, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez. A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledi, match della diciassettesima giornata dellaA 2021/2022 Si avvicina sempre di più il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match della diciassettesima giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Walter Mazzarri, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez. A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 ...

