**Sci: Brignone, ‘Una delle vittorie più belle della mia carriera’** (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Una vittoria che va al di là delle cifre statistiche, una delle più belle della mia carriera: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fatto delle belle gare anche se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto”. Sono le parole dell’azzurra Federica Brignone dopo il successo nel SuperG di St Moritz ed entra nell’Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera superando i 16 successi di Deborah Compagnoni. “Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in un superG adatto alle mie qualità. Oggi quando hanno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Una vittoria che va al di làcifre statistiche, unapiùmia carriera: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fattogare anche se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto”. Sono le parole dell’azzurra Federicadopo il successo nel SuperG di St Moritz ed entra nell’Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera superando i 16 successi di Deborah Compagnoni. “Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in un superG adatto alle mie qualità. Oggi quando hanno ...

