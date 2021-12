Sassuolo Lazio, Zaccagni sblocca il match: primo gol in biancoceleste per lui (Di domenica 12 dicembre 2021) Mattia Zaccagni ha trovato il primo gol in maglia biancoceleste sbloccando il match contro il Sassuolo Piano piano, Zaccagni si sta prendendo la Lazio. Prestazioni sempre più convincenti fino al primo gol con la maglia biancoceleste: al 6? della gara contro il Sassuolo, Mattia ha reso vincente il passaggio di Pedro. Una rete che corona il buon momento del giocatore, festeggiato con l’abbraccio a Radu L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Mattiaha trovato ilgol in magliando ilcontro ilPiano piano,si sta prendendo la. Prestazioni sempre più convincenti fino algol con la maglia: al 6? della gara contro il, Mattia ha reso vincente il passaggio di Pedro. Una rete che corona il buon momento del giocatore, festeggiato con l’abbraccio a Radu L'articolo proviene da Calcio News 24.

