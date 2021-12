Ravanusa, esplosione per una fuga di gas: morti e dispersi. In aggiornamento (Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia sabato 11 dicembre a Ravanusa, nell’Agrigentino. Intorno alle 20.30, un’ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di sette palazzine. Finora sono quattro le vittime accertate, cinque i dispersi. La Procura di Agrigento ha aperto un’indagine per disastro colposo a carico di ignoti. LEGGI ANCHE: Covid L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia sabato 11 dicembre a, nell’Agrigentino. Intorno alle 20.30, un’ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’che ha provocato il crollo di sette palazzine. Finora sono quattro le vittime accertate, cinque i. La Procura di Agrigento ha aperto un’indagine per disastro colposo a carico di ignoti. LEGGI ANCHE: Covid L'articolo proviene da Inews.it.

