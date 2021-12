Pioli: «Non abbiamo messo in campo il nostro stile di gioco» (Di domenica 12 dicembre 2021) “abbiamo fatto fatica a mettere in campo il nostro stile di gioco. L’Udinese aveva una difesa ben costruita e compatta. Era una squadra molto brava a ripartite, Non abbiamo cerato tante occasioni da gol, potevamo pareggiarla prima”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, a Sky Sport, dopo il match contro l’Udinese. “Stiamo subendo dei gol quasi tutti da palle perse nostre, perché sbagliamo la scelta e le situazioni. E poi si perde lucidità e le partite diventano più difficili. Dobbiamo essere più bravi a non concedere queste situazioni dal punto di vista tattico e in entrambi le fasi”, ha aggiunto. “I miei ragazzi sono consapevoli. Veniamo da due ultime prestazioni non esaltanti. Credo che ci debba essere più qualità nelle giocate altrimenti non si mettono in ... Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) “fatto fatica a mettere inildi. L’Udinese aveva una difesa ben costruita e compatta. Era una squadra molto brava a ripartite, Noncerato tante occasioni da gol, potevamo pareggiarla prima”. Così Stefano, tecnico del Milan, a Sky Sport, dopo il match contro l’Udinese. “Stiamo subendo dei gol quasi tutti da palle perse nostre, perché sbagliamo la scelta e le situazioni. E poi si perde lucidità e le partite diventano più difficili. Dobbiamo essere più bravi a non concedere queste situazioni dal punto di vista tattico e in entrambi le fasi”, ha aggiunto. “I miei ragazzi sono consapevoli. Veniamo da due ultime prestazioni non esaltanti. Credo che ci debba essere più qualità nelle giocate altrimenti non si mettono in ...

