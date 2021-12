Mourinho: 'A gennaio ci muoveremo ma non aspettatevi grandi colpi...' (Di domenica 12 dicembre 2021) Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez, Spinazzola, Mancini e Zaniolo: tra infortuni e squalifiche domani all'Olimpico contro lo Spezia Josè Mourinho dovrà fare a meno di mezza squadra. Il tecnico lo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez, Spinazzola, Mancini e Zaniolo: tra infortuni e squalifiche domani all'Olimpico contro lo Spezia Josèdovrà fare a meno di mezza squadra. Il tecnico lo ...

Advertising

sportli26181512 : Mourinho: 'A gennaio ci muoveremo ma non aspettatevi grandi colpi...': Mourinho: 'A gennaio ci muoveremo ma non asp… - cmdotcom : #Mourinho: 'A gennaio nessun grande investimento. Vorrei lottare per altri obiettivi ma sono contento alla #ASRoma'… - Gazzetta_it : Mourinho: 'A gennaio ci muoveremo ma non aspettatevi grandi colpi...'#RomaSpezia - sportli26181512 : #Mourinho: 'Tante assenze, è spaventoso. Mercato? No a grandi investimenti': Le parole del tecnico giallorosso alla… - PagineRomaniste : LIVE - #Mourinho: 'Ammonizioni? Meglio parlare di un'altra statistica : siamo la squadra di Serie A con più tiri in… -