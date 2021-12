Modena-Gubbio, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Alberto Braglia il Modena vuole battere il Gubbio per prendersi la vetta solitaria almeno per una notte, allungando sulla Reggiana, impegnata domani sera contro la Virtus Entella. Gli umbri, invece, sognano il colpaccio per restare in zona playoff guadagnando punti sul Pontedera 11esimo. Il fischio d’inizio a Modena-Gubbio, valevole per il 18esimo turno del Girone B di Serie C, è in programma alle ore 17:30 di oggi. Il momento delle due squadre Gli emiliani non perdono dal 9 ottobre e hanno messo in fila una striscia di 9 vittorie di fila in campionato (intervallate dalla sconfitta ai calci di rigore contro il Piacenza agli ottavi di Coppa Italia) e hanno fatto il vuoto alle loro spalle. L’unica squadra capace di tenere il passo dei canarini è la Reggiana, al pari della squadra di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Alberto Braglia ilvuole battere ilper prendersi la vetta solitaria almeno per una notte, allungando sulla Reggiana, impegnata domani sera contro la Virtus Entella. Gli umbri, invece, sognano il colpaccio per restare in zona playoff guadagnando punti sul Pontedera 11esimo. Il fischio d’inizio a, valevole per il 18esimo turno del Girone B diC, è in programma alle ore 17:30 di oggi. Il momento delle due squadre Gli emiliani non perdono dal 9 ottobre e hanno messo in fila una striscia di 9 vittorie di fila in campionato (intervallate dalla sconfitta ai calci di rigore contro il Piacenza agli ottavi di Coppa Italia) e hanno fatto il vuoto alle loro spalle. L’unica squadra capace di tenere il passo dei canarini è la Reggiana, al pari della squadra di ...

