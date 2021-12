“Inutile che resti…”, tra Ferrero e l’addio alla Sampdoria: la verità di Ranieri (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio Ranieri, intervistato da ‘La Repubblica’, ha confessato il motivo dell’addio alla Sampdoria: ecco qual è stato il gesto di Ferrero. Claudio Ranieri, intervistato da ‘La Repubblica’, ha raccontato la motivazione principale per cui ha deciso, alla fine della scorsa stagione, di lasciare la Sampdoria. Il tecnico italiano ha, infatti, quest’anno intrapreso una nuova avventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio, intervistato da ‘La Repubblica’, ha confessato il motivo del: ecco qual è stato il gesto di. Claudio, intervistato da ‘La Repubblica’, ha raccontato la motivazione principale per cui ha deciso,fine della scorsa stagione, di lasciare la. Il tecnico italiano ha, infatti, quest’anno intrapreso una nuova avventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inutile che Bundesliga 2021/2022: manita dell'Eintracht Francoforte sul Leverkusen, primo successo del Greuther Furth ... grazie alle reti di Tuta, Lindstrom, N'Dicka, Jakic e Sow ; inutile l'inziale doppietta di Patrick ... Primo successo stagionale, invece, per il fanalino di coda Greuther Furth , che stende 1 - 0 l' ...

Ranieri: 'Addio alla Sampdoria? Ferrero aveva cambiato faccia' Sono disposto ad accettare situazioni problematiche ma devo sentire trasporto, altrimenti è inutile che resti '. ' L'arresto di Ferrero? Ho letto le news e basta ' ha risposo in conclusione Ranieri.

De Laurentiis: «Ricorso Spalletti respinto? Inutile commentare ciò che è sotto gli occhi di tutti» Calcio News 24 LA VOCE DEL MISTER / ENNESIMA OCCASIONE FALLITA Fallita anche questa ennesima occasione. Con metà campionato ormai alle spalle il bilancio del Teramo finora parla di una squadra a fase alterna , dove soprattutto nelle partite casalinghe la difesa c ...

Che brutto Napoli Il Napoli non sa più vincere in campionato e tra sfortuna ed errori lascia il passo ad un Empoli che fa niente o quasi ma vince la partita. Da rivedere molte cose e anche Spalletti dovrà trovare nuove ...

