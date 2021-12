“Insieme” è la cosa più bella che può capitarci

Leggi su dilei

(Di domenica 12 dicembre 2021) Viviamo in una società che ci invita a essere intraprendenti, indipendenti e autonome. A basare ogni scelta personale e professionale sul nostro successo come singoli. Un vero e proprio inno alla solitudine che abbiamo fatto nostro, perché del resto li abbiamo vissuti sulla nostra pelle quei terribili vuoti creati dall’assenza di qualcuno. Eppure siamo degli animali sociali, e come tali sentiamo sempre il bisogno di avvicinarci alle persone. Così la nostra quotidianità si è costellata di azioni che, inevitabilmente, facciamo con qualcuno. Che facciamo per qualcuno. Ma è solo quando quelle cose le facciamoa qualcuno che possiamo scoprire il vero senso della vita. Affrontare le gioie e i dolori, le belle notizie e i drammi, i fallimenti. Piangere, ridere e giocare. Persino cucinare e rifare il letto è più bello se lo facciamoa qualcuno. ...