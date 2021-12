Il governo per ora non pensa a nuove misure Ma l’Rt oltre 1,2 farebbe scattare l’allarme (Di domenica 12 dicembre 2021) La linea di Palazzo Chigi: attendere prima l’esito delle vaccinazioni e delle misure sui mezzi pubblici Leggi su corriere (Di domenica 12 dicembre 2021) La linea di Palazzo Chigi: attendere prima l’esito delle vaccinazioni e dellesui mezzi pubblici

Ultime Notizie dalla rete : governo per Renzi avverte Pd - 5s: "Il kingmaker al Colle sarà il centrodestra". E Salvini sentirà tutti i leader ... sono più che sufficienti, e per poi sottoporla a referendum. Una commissione così avrebbe il vantaggio di non essere composta da parlamentari e non interferire con il governo in carica". Luciano ...

Stop a licenziamenti su WhatsApp e Teams, arriva la stretta ...stretta alle delocalizzazioni al vaglio del governo, che pensa a un decreto ad hoc o a percorrere la via dell'emendamento alla Manovra. Le nuove norme puntano a evitare che le aziende chiudano per ...

Covid, il piano del governo per non prorogare lo stato di emergenza. Nuovo ruolo per Figliuolo La Repubblica Stretta sui licenziamenti via WhatsApp e sulle delocalizzazioni Niente più licenziamenti via WhatsApp e Teams, e obbligo di avviare trattative con le istituzioni o i sindacati. La nuova stretta sulle delocalizzazioni al vaglio del governo è incentrata anche su que ...

La resistenza all’innovazione Il governo della Nuova Zelanda ha implementato in tutta calma un filtro internet e sta spronando nel paese la ISP perchè adotti la misura in una mossa che darebbe alle autorità il potere di limitare q ...

