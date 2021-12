Hamilton, fine corsa: ricorso respinto, Verstappen campione. ma la Formula 1 piomba nel caos (Di domenica 12 dicembre 2021) Nessuno stravolgimento dopo il titolo conquistato da Max Verstappen e le due proteste inoltrate dalla Mercedes contro un sorpasso dello stesso olandese ai danni di Lewis Hamilton e contro il rientro della safety car. Dopo una lunga analisi, i commissari di gara hanno deciso di non accogliere il ricorso della scuderia tedesca, confermando così l'ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi. Gli steward della Fia hanno respinto prima il primo dei due reclami della Mercedes dopo il termine del Gp di Abu Dhabi, quello riguardo il sorpasso di Verstappen dietro la safety car e poi anche anche il secondo ricorso della Mercedes relativo al'articolo 48.12 ("sdoppiamenti" in regime di Safety Car), consegnando così il titolo mondiale alla Red Bull di Max Verstappen. Il direttore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Nessuno stravolgimento dopo il titolo conquistato da Maxe le due proteste inoltrate dalla Mercedes contro un sorpasso dello stesso olandese ai danni di Lewise contro il rientro della safety car. Dopo una lunga analisi, i commissari di gara hanno deciso di non accogliere ildella scuderia tedesca, confermando così l'ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi. Gli steward della Fia hannoprima il primo dei due reclami della Mercedes dopo il termine del Gp di Abu Dhabi, quello riguardo il sorpasso didietro la safety car e poi anche anche il secondodella Mercedes relativo al'articolo 48.12 ("sdoppiamenti" in regime di Safety Car), consegnando così il titolo mondiale alla Red Bull di Max. Il direttore di ...

